Konya Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Temmuz 2026 Salı. Konya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 20 ile 32 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı 5 ile 10 km/saat arasında olacak. Rüzgar genellikle kuzeydoğudan esecek. Nem oranı ise %20 ile %53 arasında değişecek. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Temmuz Çarşamba günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 18 ile 30 derece arasında seyredecek. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 16 ile 30 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak. 31 Temmuz Cuma günü de benzer bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 31 derece arasında olacak. Yine hava güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için güneş ışığından tam anlamıyla faydalanabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri, yürüyüşler veya piknikler için ideal bir dönemdesiniz. Ancak güneş ışığından korunmak için şapka takmayı unutmayın. Güneş kremi kullanmak da önemlidir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda daha az vakit geçirerek serin ortamlarda kalmanız faydalı olacaktır. Bu şekilde sağlığınızı korursunuz. Böylece güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.