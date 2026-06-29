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Konya Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

29 Haziran 2026 itibarıyla Konya'da hava durumu oldukça güneşli ve keyifli. Sıcaklık 14 ile 29 derece arasında değişiyor. Rüzgar hızı 6,4 km/saat olarak ölçülürken, nem oranı da %27 seviyelerinde. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artacak ve hava durumu benzer şekilde güneşli kalacak. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı değerlendirmek önem taşıyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Konya Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

29 Haziran Pazartesi 2026, Konya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 14 ile 29 derece arasında değişecek. Hava tamamen güneşli olacak. Rüzgar hızı 6,4 km/saat civarında. Nem oranı ise %27 seviyelerinde. Bu durum, Konya'daki hava durumunun rahatlatıcı olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 15 ile 31 derece arasında olacak. Hava yine tamamen güneşli kalacak. Rüzgar hızı 5,3 km/saat civarında. Nem oranı %23 seviyelerinde olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü hava 17 ile 32 derece arasında değişecek. Hava yine güneşli olacak. Rüzgarın hızı 3,8 km/saat civarında. Nem oranı %23 seviyelerinde kalacak. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 18 ile 34 derece arasında olacak. Hava tamamen güneşli olacak. Rüzgar hızı 4,4 km/saat civarında. Nem oranı %17 seviyelerine düşecek. Bu durum, Konya'da sıcak ve güneşli günlerin geleceğini gösteriyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olmalısınız. Özellikle öğle saatlerinde şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içerek vücudunuzu susuz bırakmamalısınız. Rüzgarın hızı düşük olduğu için serinlemek zor olabilir. Uygun kıyafetler tercih etmeniz, sıcak günlerde rahat kalmanızı sağlar.

Konya'da 29 Haziran Pazartesi 2026 tarihi ve önümüzdeki günlerde hava durumu güzel ve güneşli olacak. Bu havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapmalısınız. Ancak güneşten korunmak için gerekli önlemleri almayı unutmamalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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