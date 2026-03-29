Konya Hava Durumu! 29 Mart Pazar Konya hava durumu nasıl?

29 Mart 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu genel olarak bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıklar 9 - 10 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 0 - 1 derece arasında kalacak. Yani Konya'da hava serin olacak. Yağış da bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Mart Pazartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklık 10 derece olacak. Gece ise 0 derece civarında seyredecek. 31 Mart Salı günü hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklık 14 dereceye çıkacak. Gece ise 1 dereceye düşecek.

1 Nisan Çarşamba günü yer yer sağanaklar devam edecek. Gündüz sıcaklık 11 derece olacak. Gece sıcaklık 6 derece civarında kalacak. Bu dönemde Konya'da hava serin ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kalın giysiler giymek de önemlidir. Yağışlı havalarda yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekir. Bu şekilde, uygun önlemler alarak daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.