Konya Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe. Konya'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 7 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu, hava koşullarını daha konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 30 Ocak Cuma günü hava sıcaklığı 2 ile 9 derece arasında olacak. Hafif yağışlı hava koşullarının etkili olacağı tahmin ediliyor. 31 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklığı 1 ile 8 derece arasında değişecek. Hafif yağışlı hava koşulları devam edecek. 1 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı 2 ile 10 derece arasında olacak. Kısa süreli sağanaklar görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları düştüğünde uygun giyinmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz.

Konya'da 29 Ocak Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabileceğini unutmayın. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol edin. Gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin.