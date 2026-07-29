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Konya Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 29 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu, keyifli bir gün sunacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde 22 dereceye ulaşacak olan hava, akşam 19 dereceye inecek. Genellikle açık kalacak havada, kuzeydoğudan hafif rüzgar esecek. Bu fırsatı değerlendirmek için Mevlana Müzesi'ni, Alaaddin Tepesi'ni ve yerel lezzetleri keşfetmek iyi bir seçenek. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havadan yararlanabilirsiniz.

Konya Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Konya'da, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genellikle açık kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek.

Bu güzel havadan yararlanabilirsiniz. Konya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Mevlana Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Alaaddin Tepesi'nde yürüyüş yapmak da keyifli olacaktır. Konya'nın ünlü etli ekmeğini bir kafede deneyebilirsiniz. Şehrin parklarında da vakit geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 16 ile 20 derece arasında olacak. 31 Temmuz Cuma günü ise 15 ile 20 derece aralığında olması bekleniyor. Serin ve açık hava koşulları, açık hava etkinlikleri için idealdir.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Güneş ışığından faydalanarak dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Konya'nın tarihi mekanlarını ziyaret edebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak da keyifli bir seçenek. Serin akşam saatlerinde farklı kafelerde zaman geçirebilirsiniz. Bu esnada Konya'nın yöresel lezzetlerini tatma fırsatınız olur.

Sonuç olarak, Konya'da 29 Temmuz Çarşamba günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları da benzer şekilde sürecek. Bu durumu değerlendirerek, Konya'nın açık hava etkinliklerinden faydalanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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