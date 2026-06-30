Konya Hava Durumu! 30 Haziran Salı Konya hava durumu nasıl?

30 Haziran 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 20 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli bir gün olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %56 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 11 kilometre olarak öngörülüyor. Bu durum, Konya'da rahatlatıcı bir hava olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Temmuz Çarşamba günü, hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Ayrıca bol güneş ışığı altında geçeceği tahmin ediliyor. 2 Temmuz Perşembe günü ise hava sıcaklığı 22 dereceye yükselecek. Yine güneşli bir gün yaşanması bekleniyor. Hava durumu, genel olarak güneşli ve ılıman olacak.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak da iyi bir seçenek. Gün boyunca güneş ışığından yararlanmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirmek, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınıza katkı sağlar. Güneş koruyucu ürünleri kullanmayı unutmayın. Cildinizi korumak için bu önlem önemli. Böylece Konya'da hava durumundan en iyi şekilde yararlanmış olacaksınız.