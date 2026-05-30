Konya Hava Durumu! 30 Mayıs Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Mayıs 2026 Cumartesi. Konya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı altında açık bir hava olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 7 ile 8 dereceye düşecek. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün bizleri bekliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli kalacak. 31 Mayıs Pazar günü sıcaklık 21 ile 24 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 1 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 22 ile 25 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. 2 Haziran Salı günü sıcaklık 23 ile 26 derece arasında değişecek. Parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Bu dönemde genellikle hava açık ve ılıman olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir, sevdiklerinizle piknik yapabilirsiniz. Ancak, 1 Haziran Pazartesi için hafif yağmur bekleniyor. Yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Genel olarak, hava koşulları elverişli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için harika fırsatlar sunacak.