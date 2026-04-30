Konya Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Konya hava durumu nasıl?

30 Nisan 2026 Perşembe günü, Konya'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar da bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 20 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşebilir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı ise 13 km/saat olacak.

Bu hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde ani sıcaklık değişimleri yaşanabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız önemli. Kat kat giyinmek, yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca sıcaklık dalgalanmalarına karşı vücudunuzu daha iyi korur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 1 Mayıs Cuma günü hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklıklar 18-20 derece arasında değişecek. 2 Mayıs Cumartesi günü de hava yine güneşli geçecek. Sıcaklık 9-10 derece civarında seyredecek. 3 Mayıs Pazar günü sıcaklık 5-6 dereceye düşebilir. Hafif yağışlar da görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korur. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınıza şemsiye almak faydalı olacak.

Sonuç olarak, Konya'da 30 Nisan Perşembe günü değişken hava koşulları bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha stabil hale gelecek. Hava durumu tahminlerini takip etmek önemli. Günlük planlarınızı ve kıyafetlerinizi buna göre yaparsanız, konforlu bir hafta geçirebilirsiniz.