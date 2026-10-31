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Konya Hava Durumu! 31 Ekim Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 31 Ekim tarihinde ılımlı bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor ve güneş zaman zaman bulutlar ardında kayboluyor. Hafif bir rüzgar mevcut. Ancak, 1 Kasım'dan itibaren hava kapalı geçecek. Sıcaklık 17 - 20 dereceye düşerken, yağış riski de artacak. Dışarıda vakit geçireceklerin soğuk algınlığına karşı önlem alması, kalın giyimler ve şemsiye bulundurması önem taşıyor.

Konya Hava Durumu! 31 Ekim Cumartesi Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

31 Ekim Cumartesi 2026 tarihi için Konya'da hava durumu ılımlı bir atmosfer sunuyor. Sonbaharın karakteristik özellikleri gözlemleniyor. Bugün, hava 19 - 22 derece arasında değişiyor. Güneş, bulutların ardında zaman zaman kayboluyor. Hafif bir rüzgar da var. Gün boyunca, serin sabah ve akşam saatlerini ısıtan güneş ışıkları mevcut. Şehir sakinleri keyifli bir gün geçirebilir.

Hava durumunu merak ediyorsanız, zaman zaman gökyüzü kapansa da hava uygun. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için sıcaklık 20 dereceye kadar çıkıyor. Hafif bir üst giyim tercih edilebilir. Akşam saatlerinde serinlik hissedilmesi olası.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha kapalı geçecek. 1 Kasım itibarıyla, sıcaklık 17 - 20 derece arasında değişecek. Özellikle Pazartesi günü hava değişkenlik gösterecek. Dış mekan planlarınızı buna göre yapmanızda fayda var. Havanın serinleyebileceği ve bazı bölgelere hafif yağış gelebileceği tahmin ediliyor. Açık hava etkinliklerine katılacakların iyi hazırlıklı olması önemli.

Ani hava değişimleri ve yağış riskleri dikkate alınmalı. Konya’da yaşayanların bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Soğuk algınlığına karşı önlem almak önem taşıyor. Kalın giyimler bulundurmak veya şemsiye almak akıllıca olur. Güz mevsiminin değişken koşulları hem sağlık hem yaşam konforu açısından önemlidir.

Konya'nın hava durumu, bugün keyifli bir sonbahar sunuyor. Ancak, önümüzdeki günler için dikkatli olunması gereken bir dönem var. Sıcaklıkların düşmesi ve yağışlar, dış mekan aktivitelerini etkileyebilir. Sağlığınızı korumak ve dışarıda geçireceğiniz zamanı konforlu hale getirmek için hava durumunu takip etmek her zaman önemlidir.

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hava durumu Konya
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