Konya Hava Durumu! 31 Mart Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün 31 Mart 2026 Salı. Konya'da hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında. Gece sıcaklık ise 2 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu da, Konya'daki hava ılıman ve güneşli olacak demektir.

1 Nisan Çarşamba günü hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 16 derece civarına çıkacak. Gün boyunca yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

2 Nisan Perşembe günü sıcaklık 17 dereceye yükselecek. Kısa süreli bir-iki sağanak bekleniyor. 3 Nisan Cuma günü hava daha serin olacak. Sıcaklıklar 11 derece civarına düşecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk kullanmanız önemlidir. Böylelikle ıslanmaktan kaçınabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Sürücüler için ıslak zemin tehlikeli olabilir. Dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde sıcaklık artacak. Yer yer sağanaklar görülecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak günlerinizi konforlu geçirebilirsiniz.