Konya'nın "Orman Dede"siydi! Rahim Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da "Orman Dede" olarak da bilinen Demirbaş'ın cenazesi, Ereğli Ulu Camisi'ne getirildi.

Demirbaş'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından, Beyören köyünde defnedildi.

Törene Demirbaş'ın yakınları, Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akkınar, Konya Orman Bölge Müdür Mustafa Yalçın, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BABAM ÇOK YARDIMSEVER VE İYİ BİR İNSANDI"

Demirbaş’ın kızı Tuğçe Demirbaş Çelikel, gazetecilere, babasının kendisini ağaçlara adadığını söyledi.

Babasının sayısız ağaçları ve hayvanları olduğunu anlatan Çelikel, "Beynine pıhtı atması sonucu aylarca yoğun bakımda kaldı. Babam çok yardımsever ve iyi bir insandı." dedi.

Demirbaş'ın damadı Prof. Dr. Ayhan Taştekin de Rahim Demirbaş'ın vatan ve millet sevdalısı biri olduğunu dile getirdi.

Öğretmenliği döneminde memlekete çok sayıda öğretmen, doktor ve avukat gibi birçok insanın yetişmesine destek olduğunu vurgulayan Taştekin, "Çorak bir araziyi ormana çevirmek için bir sürü mal varlığını sattı. 'Bunu yapmak çok zor' diyenler oldu ama o yılmadı. 'Bunu yapacağım.' dedi ve orada gerçekten binlerce ağacın olduğu orman meydana getirdi. Hedefleri ilkeleri büyük olan bir insandı." ifadelerini kullandı.

AĞAÇ SEVGİSİYLE BİLİNİYORDU

Altı çocuk babası Demirbaş, 31 yıl önce trafik kazasında lise son sınıf öğrencisi oğlunu kaybetti.

Demirbaş, üniversite hayali kuran oğlu Yahya'nın anısını doğada yaşatmak için çorak arazide ağaçlandırma çalışması yaptı.

Yaklaşık 20 haneli mahalledeki dağın eteğinde 500 dekar arazi satın alan Demirbaş, yaklaşık 10 kilometre mesafeden su getirerek kurduğu ağaçlandırma alanına "Yahya Demirbaş Ormanı" adını verdi.

Tüm birikimi ve kazancını ormana yatıran Demirbaş'ın, elleriyle diktiği ağaçlara ülkenin dört bir yanındaki yetiştirdiği öğrencileri sahip çıktı.

Demirbaş, daha önce kendisiyle röportaj yapan AA ekibine şunları kaydetmişti:

"Oğlumun adını verdiğim ilk ormanda 32 bin civarında fidan yetişti. Evimin de içinde yer aldığı ikinci bölümde ise 8 bin ağaç var. Toplamda 100'ün üzerinde çeşitle 40 bin ağaç yetişti. Yaklaşık 10 kilometre uzaktan boruyla getirdiğim suyu ormanın içindeki altı havuz var, orada biriktiriyorum. 70 bin metrenin üzerinde damlama sistemiyle de bu ağaçları suluyorum. Gelir getirici cins ağaçlar da diktim. Sedir, çam, meşenin yanı sıra badem, ceviz ve üzüm yetiştiriyorum. Ormana oğlum Yahya'nın adını verdim. Rahmetli olan çocuğum hariç, hepsi üniversite okudu. Lise son sınıf öğrencisiydi. Yavrum öldü, eli daldan kesildi. 'İnşallah orman yaparsak bunlardan istifade eden insanlar ve hayvanlardan dolayı Yahya'm sevabından faydalanır' diye düşündüm. Övünmek için yapmadım, böyle gördüm. Devlet beni okutmuş, emekli olup da kahvehane köşelerinde vakit geçirecek değilim. Katkıda bulunmam lazım."

Demirbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan da 23 Aralık 2022'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"nde "Sıfır atık Çevre Kahramanları Ödülü'nü almıştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır