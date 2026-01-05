Konya sis denizinde kayboldu

Konya’da hava sıcaklığı gece saatlerinde en düşük -2 derece olarak ölçülürken, en yüksek 9 derece olması tahmin ediliyor. Gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ise sabah saatlerinde sisli bir havaya döndü. Şehir adeta sis denizinde kaybolurken, görüş mesafesi azaldı. Şehrin birçok noktasında etkili olan sis nedeniyle kent merkezindeki binalar da yer yer görünmez hale geldi. Sis ilerleyen saatlerde etkisini yitirmeye başlarken, dron ile çekilen görüntüler ise eşsiz manzaralar oluşturdu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır