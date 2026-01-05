HABER

Konya sis denizinde kayboldu

Konya şehir merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, dron ile görüntülendi.

Konya sis denizinde kayboldu

Konya’da hava sıcaklığı gece saatlerinde en düşük -2 derece olarak ölçülürken, en yüksek 9 derece olması tahmin ediliyor. Gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ise sabah saatlerinde sisli bir havaya döndü. Şehir adeta sis denizinde kaybolurken, görüş mesafesi azaldı. Şehrin birçok noktasında etkili olan sis nedeniyle kent merkezindeki binalar da yer yer görünmez hale geldi. Sis ilerleyen saatlerde etkisini yitirmeye başlarken, dron ile çekilen görüntüler ise eşsiz manzaralar oluşturdu.

Konya sis denizinde kayboldu 1

Konya sis denizinde kayboldu 2

Konya sis denizinde kayboldu 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Konya
