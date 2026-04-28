Konya tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Kaza, saat 13.30 sıralarında Karapınar-Ereğli Kara yolunda bulunan Meke Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar’dan Ereğli yönüne seyir halinde olan O.B. idaresindeki tır, kavşakta Hamdi Düzgüner yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari aracın sürücüsü Hamdi Düzgüner ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Düzgüner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Meke Kavşağı’nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır