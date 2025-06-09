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Konyaaltı’nın bankları renklendi

Konyaaltı Belediyesi, ilçede bulunan parkları güzelleştirme ve belirli noktalarda bulunan bank ve oturma gruplarının bakım çalışmalarına devam ediyor.

Konyaaltı’nın bankları renklendi

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın talimatıyla, parklarda ailelerin rahat bir şekilde vakit geçirebilmeleri için güvenlik kameraları takan Konyaaltı Belediyesi, şimdi de ilçede bulunan tüm bank ve oturma gruplarını farklı renklere boyuyor.
Turkuazdan pembeye, yeşilden maviye kadar daha birçok canlı rengin tercih edildiği boyamalarla ilçedeki oturma grupları, göze hitap eden bir hale getiriliyor. Yapılan çalışmalarla farklı renklerin ilçede canlılık sağlaması ve mutluluk seviyesini artırması amaçlanıyor. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bank
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