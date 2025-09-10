HABER

Konya’da ağustos ayında polis bölgesinde yaşanan bin 17 kazada; 7 kişi öldü, bin 574 kişi yaralandı

Konya’da polis sorumluluk bölgesinde, ağustos ayında bin 17 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, bin 574 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından ağustos ayı trafik istatistik bülteni yayınlandı. Konya’da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde ağustos ayında toplam bin 934 kaza meydana gelirken, bunlardan bin 17’si ölümlü-yaralamalı, 917’si maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, bin 574 kişi yaralandı.

Konya’da 2025 yılının ilk 8 ayında, polis sorumluluk bölgesinde 6 bin 164 ölümlü-yaralamalı, 6 bin 617 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 69 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 313 kişi de yaralandı.

Konya’da ağustos ayında polis bölgesinde yaşanan bin 17 kazada; 7 kişi öldü, bin 574 kişi yaralandı 2

(İHA)

