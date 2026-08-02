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Konya’da drift atan sürücüye 140 bin lira idari trafik cezası uygulandı

Bir otomobil sürüsü trafiğe açık sokak üzerinde drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçların geçmesini bekleyen sürücünün, yol boşalınca yeniden drift yapması dikkat çekerken, polis ekiplerince tespit edilen sürücüye 140 bin lira idari trafik cezası uygulandı.

Konya’da drift atan sürücüye 140 bin lira idari trafik cezası uygulandı

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Pehlivanköy Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin sürücüsü, araç trafiğine açık cadde üzerinde drift atmaya başladı. Tehlikeli manevralar yapan sürücü, o sırada yoldan geçen araçlar nedeniyle kısa süre bekledi. Diğer araçların geçişinin ardından sürücü, aynı noktada yeniden drift atarak hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Sürücüye cezai işlem uygulandı
Görüntülerde, sürücünün otomobili kontrollü şekilde savurarak defalarca drift yaptığı, çevrede araçların bulunmasına rağmen tehlikeli hareketlerini sürdürdüğü görüldü.
Öte yandan, Konya İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntüleri ihbar olarak değerlendirmesinin ardından sürücüyü tespit ederek gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliye 140 bin lira idari trafik cezası uygulanarak hakkında işlem başlatıldı.

Konya’da drift atan sürücüye 140 bin lira idari trafik cezası uygulandı 1

Konya’da drift atan sürücüye 140 bin lira idari trafik cezası uygulandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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