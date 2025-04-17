HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya’da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya’da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye götüren ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Şelale Caddesi’nde meydana geldi.

Konya’da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Çiğdem Sevinç

Konya’da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye götüren ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Şelale Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki ambulans ile H.İ.A.’nın kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücü H.İ.A. ile yanındaki İ.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ambulansta bulunan ve kalp krizi geçiren A.Ç. ise başka bir ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yangın bitişikteki binaya sıçradıYangın bitişikteki binaya sıçradı
Süleyman Soylu, Turgut Özal'ı mezarı başında andı: "Devlet hayatına derin izler bıraktı"Süleyman Soylu, Turgut Özal'ı mezarı başında andı: "Devlet hayatına derin izler bıraktı"

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Acı haberi alır almaz ülkeye döndü! Geniş güvenlik önlemleri... Gözyaşlarını tutamadı

Acı haberi alır almaz ülkeye döndü! Geniş güvenlik önlemleri... Gözyaşlarını tutamadı

Önce müşterilerin bilgileri çalındı şimdi patron kaçtı!

Önce müşterilerin bilgileri çalındı şimdi patron kaçtı!

Son dakika... Her yerde aranıyordu! Küçük Cumali'den acı haber geldi

Son dakika... Her yerde aranıyordu! Küçük Cumali'den acı haber geldi

Bahçeli'den CHP ve Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

Bahçeli'den CHP ve Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.