Konya’da "Huzur-42/6" uygulamasıyla geniş kapsamlı denetim

Konya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Huzur-42/6" uygulaması kapsamında, kent genelinde kapsamlı denetimler yapıldı. Uygulamada, vatandaşların güvenliği ve mevcut kamu düzeninin korunması ve sürekliliğinin sağlanması hedeflendi.

Konya’da "Huzur-42/6" uygulamasıyla geniş kapsamlı denetim

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez ilçelerde eş zamanlı olarak 36 farklı noktada gerçekleştirilen yol uygulamalarının yanı sıra; 88 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 16 park ve 53 metruk bina detaylı şekilde kontrol edildi. Uygulama kapsamında toplam 5 bin 312 şahıs ve 879 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde 10 yoklama kaçağı tespit edilirken, trafik yönünden yapılan denetimlerde 34 araca toplam 515 bin 94 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 yakalamalı hacizli araç ele geçirilirken, 2 araç trafikten men edildi. Denetimler sırasında 2 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında bıçak bulundurmaktan işlem yapılırken, yapılan aramalarda 0,9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İş yeri denetimlerinde ise nargile sunum belgesi bulunmaksızın hizmet veren 2 iş yerinde toplam 12 nargile takımı ele geçirilerek ilgili birimlere teslim edildi. Ayrıca kimlik bildiriminde bulunmayan 62 şahıs hakkında 1774 Sayılı Kanun kapsamında işlem yapılırken, kapalı alanlarda tütün mamulü tüketimine izin veren 9 iş yerine 4207 Sayılı Kanun kapsamında cezai işlem uygulandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Asayiş Huzurun Anahtarıdır" mottosuyla benzer uygulamaların aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Konya’da "Huzur-42/6" uygulamasıyla geniş kapsamlı denetim 1

Konya’da "Huzur-42/6" uygulamasıyla geniş kapsamlı denetim 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

