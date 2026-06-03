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Elazığ'da otomobille çarpışan araç yan yattı: 11 yaralı

Elazığ’da otomobil ile SUV aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Elazığ'da otomobille çarpışan araç yan yattı: 11 yaralı

Kaza, Elazığ Malatya Caddesi Hazar Dağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak vatandaşı Abbas Sadallah idaresindeki 23 H 37584 plakalı SUV araç ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 23 AAG 044 plakalı otomobil çarpıştı.

Elazığ da otomobille çarpışan araç yan yattı: 11 yaralı 1

KAZADA 11 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan SUV araç yol ortasına yan yattı. Feci kazada, her iki araçta bulunan toplam 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk yardım ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise caddede yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı.

Elazığ da otomobille çarpışan araç yan yattı: 11 yaralı 2

ARAÇLAR ÇEKİCİYLE YOLDAN KALDIRILDI

Kazaya karışan her iki aracın da çekiciler vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Elazığ da otomobille çarpışan araç yan yattı: 11 yaralı 3

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza
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