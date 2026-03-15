Konya’da iki katlı evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri evde bulunan Sedef Sarıtaş (60) ile eşi A.S.’ye müdahale etti. Sağlık ekipleri, Sedef Sarıtaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan A.S. ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Sedef Sarıtaş’ın cenazesi ise otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, baca kaynaklı çıkan yangının çiftin kaldığı kattaki yatak ve yorganı tutuşturduğu, evin kısa sürede yoğun dumanla kaplandığı ve çiftin uykudayken dumana maruz kaldığı tespit edildi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

