Konya’da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, 14 Kasım 2025 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve NSM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 3 şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği duyumu alındı. Şüpheli şahısların üzerinde ve kullanmakta olduğu araçta yapılan adli arama sonucunda; bin 915 adet sentetik ecza hap, 1 adet havalı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken, yakalanan şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA