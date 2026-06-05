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Konya’da kamyonun çarptığı yaya öldü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.Kaza, Beyşehir Konya Kara yolunun 18.

Konya’da kamyonun çarptığı yaya öldü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaza, Beyşehir Konya Kara yolunun 18. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, K.U. idaresindeki kamyon, Beyşehir’den Konya yönüne seyir halinde iken bir dinlenme tesisi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen yaya İsmail İnan’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İsmail İnan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İnan’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Konya yaşam
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