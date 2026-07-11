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Konya’da kuyumcuyu öldüren zanlı intihar etti

Konya’da alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kuyumcuyu tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı intihar etti.Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya’da kuyumcuyu öldüren zanlı intihar etti

Konya’da alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kuyumcuyu tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı intihar etti.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kuyumculuk yapan Sami Ayaz’ın yanına aralarında alacak verecek meselesi bulunan T.B geldi. Çıkan tartışma sırasında T.B, yanında bulunan tabancayla Sami Ayaz’a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ayaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

EKİPLERİ GÖRÜNCE İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından kaçan şüpheli T,B’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Gençtürk Sokak üzerinde arama yaptığı sırada T,B’yi sokakta fark etti. Polisi gören şüpheli, evinin bahçesine girdikten sonra yanında bulunan tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Şüphelinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya’da kuyumcuyu öldüren zanlı intihar etti 1

Konya’da kuyumcuyu öldüren zanlı intihar etti 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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