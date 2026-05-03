Konya’da motosikletlerle kuyumcu soygunu

Olay, 06.00 sıralarında Ereğli Atatürk Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 motosikletle olay yerine gelen kasklı 4 şüpheli, iş yerinin elektronik kepengini ve kapısını kumanda yardımıyla açarak içeri girdi. Şüpheliler, kısa bir sürede iş yerinde bulunan altın ve paraları alarak olay yerinden kaçtı.

Kaçış sırasında, yağışlı havanın da etkisiyle Yunus Emre Meydanı’ndaki kavşakta kaza yapan şüpheliler, içerisinde para ve altın bulunan siyah çantayı olay yerinde bırakarak kaçmaya devam etti. Şüphelilerin yanlarında başka çanta olup olmadığının ise yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Polis ekiplerinin, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.



