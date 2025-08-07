Konya’da silahla vurulan kişi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde aile içi tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Beyşehir’in Karaali Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.G. (21) yaşanan aile içi anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesi sonucu tabanca ile karnından vurularak yaralandı. Yaralanan E.G., Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı E.G. acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından E.G.’nin yakını A.Y.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)