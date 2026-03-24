Konya’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Karapınar Ereğli Kara yolu ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli’den Karapınar istikametine seyir halinde S.E. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen K.S. yönetimindeki çekiciye bağlı yarı römorkun sol arka kısmına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2’si çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

