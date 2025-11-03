HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya’da yüzlerce silah ve silah parçası ele geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ticaretine yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yüzlerce silah ve silah parçası ele geçirildi.

Konya’da yüzlerce silah ve silah parçası ele geçirildi

KOM Şube Müdürlüğü ve Beyşehir KOM Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada, yurt dışına gönderilmek üzere paketlendiği değerlendirilen 505 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 505 adet alev gizleyen, 505 adet gez, 620 adet kurma kolu, 290 adet dipçik bağlantı vidası ve 505 adet dipçik ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bir diğer çalışmada Konya merkezde bir araçta yapılan aramada 40 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Konya’da yüzlerce silah ve silah parçası ele geçirildi 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beton mikseri Hazar Gölü'ne uçtu! Şoför kurtarıldıBeton mikseri Hazar Gölü'ne uçtu! Şoför kurtarıldı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanmışlardı! Cezaları belli olduUyuşturucu operasyonunda yakalanmışlardı! Cezaları belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.