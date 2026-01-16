HABER

Konya’nın çatısında kar yağışı yüzleri güldürdü

Konya’nın Toros Dağları üzerinde kurulu yaklaşık 1500 metre rakımdaki ilçesi Hadim’de etkili olan kar yağışı, hem ilçe halkını hem de üreticileri sevindirdi. Özellikle Hadim’de önemli bir geçim kaynağı olan kiraz bahçelerinin karla kaplanması, yağışın bereketli bir sezonun habercisi olacağı beklentisini artırdı.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kiraz bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Orta Toros Dağlarında güzel manzaralar oluşurken, vatandaşlar uzun süredir beklenen karın toprak için büyük önem taşıdığını ifade etti. Üreticiler, kar yağışının toprağı dinlendirdiğini, don riskini azalttığını ve yer altı su kaynaklarını besleyerek yaz aylarındaki kuraklığın etkilerini azaltabileceğini dile getirdi.
Öte yandan, kar yağışının ardından ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için Hadim Karayolları Şefliği ve Hadim Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. İlçe genelinde ana yollar, bağlantı güzergahları ve mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Ekipler, özellikle yüksek kesimlerde ve virajlı yollarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Yetkililer, karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Sürücülere kış lastiği kullanmaları, zincirsiz yola çıkmamaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

