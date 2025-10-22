HABER

Kooperatif kavgasında kan döküldü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kooperatif evlerinin teslim edilmediği için mağdur edildiklerini ileri süren kişilerle kooperatifin eski başkanının yakınları arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, 2018 yılında yapımına başlanan kooperatif evlerinin teslim edilmediği için mağdur edildiklerini ileri süren kişiler ile eski kooperatif başkanının yakınları bir araya geldi. İki grup arasında çıkan kavgada kesici aletler kullanıldı. Olayda Cesur Arslan ve Kenan Kızıl hayatını kaybetti. Yaralanan E.Y. ve T.K. Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

2018 YILINDA BAŞLANAN EV PROJESİNİN MAĞDURLARIYDI

Öte yandan, kavgada hayatını kaybeden Cesur Arslan, yaptığı açıklamada, 2018 yılında yapımına başlanan evlerinin teslim edilmediği için mağdur edildiklerini dile getirmişti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

