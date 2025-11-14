HABER

Kop Dağı Geçidi yeniden beyaza büründü

Bayburt’un yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kop Dağı’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etti. 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi, yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Bayburt ile Erzurum’u birbirine bağlayan Kop Dağı’nda kar nedeniyle görüş mesafesi yer yer düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt için yüksek kesimlerde kar, kent merkezinde ise sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi. Kop Dağı’nda etkili olan kar yağışı, kent merkezinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesine neden oldu.

Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
15 Kasım Cumartesi günü başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. Uygulamanın başlamasına bir gün kala, özellikle Kop Dağı gibi yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücüler için yetkililer, kış lastiği ve diğer donanımlarını tamamlamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

