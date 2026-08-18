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Kopan parça felakete sebep oldu! Uçarak karşı şeride geçti

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Konya'da seyir halindeki bir otomobil kayarak yoldan çıkarken, aracın kopan parçası yola doğru fırladı. Bu sırada arkadan gelen bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpıp karşı şeride uçarak 2 otomobille çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü öğleden sonra Konya-Afyonkarahisar Kara yolu üzeri Sarayönü ilçesi Kurşunlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkıp kayarak bir iş yerinin önüne girdi.

KOPAN PARÇADAN KAÇARKEN...

Bu sırada otomobilin arkasından gelen Mehmet Emin Şen (36) idaresindeki otomobil, savrulan araçtan kopan parçadan kaçmak isterken kontrolden çıktı.

Refüje çarpıp karşı şeride geçen otomobil havalanarak H.S.E. idaresindeki yabancı plakalı otomobil ve başka bir otomobile çarptı.

Kopan parça felakete sebep oldu! Uçarak karşı şeride geçti 1

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araç sürücüleri ile Mustafa Kaya (45) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Emin Şen ile Mustafa Kaya hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kopan parça felakete sebep oldu! Uçarak karşı şeride geçti 2

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kopan parça felakete sebep oldu! Uçarak karşı şeride geçti 3

Görüntülerde, kontrolden çıkıp kayarak bir iş yerinin önüne giren otomobilden kopan parçanın yola doğru gittiği, arkadan gelen otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpıp havalanması ve karşı yönden gelen iki araca çarptığı görülüyor.

Kopan parça felakete sebep oldu! Uçarak karşı şeride geçti 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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