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Koparak yola düşen kaya parçaları yürekleri ağza getirdi

02.04.2025 13:33
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Nevşehir'de yamaçlardan kopan kaya parçalarının kara yoluna düşmesi endişe oluşturdu.

Koparak yola düşen kaya parçaları yürekleri ağza getirdi

Olay, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Tilköyü-Kayseri Soğanlı yolu üzerinde yaşandı. Yol kenarında bulunan kara yoluna düşen dev kaya parçaları yürekleri ağza getirdi. Kış aylarında donma nedeniyle gevşeyen kaya parçaları bölgede etkili olan fırtına ve yağış nedeni ile koparak kara yoluna düştü.

Kayaların düştüğü esnada yoldan geçmekte olan herhangi bir aracın olmaması, bir facianın önüne geçmiş oldu.

Yoldan geçen vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye gönderilen iş makinelerinin yardımıyla kayalar yoldan kaldırarak yeniden araç geçişine izin verildi.

Yetkililer, yağışların etkili olduğu bu günlerde şoförlerin dikkatli olmasını istedi.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kaya
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