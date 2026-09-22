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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan halk otobüsü duvara çarptı

Düzce’de halk otobüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bir evin bahçesine çarparak durdu. Kaza maddi hasar ile atlatıldı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan halk otobüsü duvara çarptı

Olay, Mergiç Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, şehir merkezinden Melen Park’taki otobüs bekleme alanına seyir halinde olan İlker Tabana idaresindeki Düzce Belediyesi’ne ait halk otobüsünün önüne park alanına 1 kilometre kala 2 tane köpek çıktı. Köpeklere çarpmamak için manevra yapan sürücü Tabana yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarparak durdu.

"ONLARA ZARAR VERMEMEK ADINA DİREKSİYONU KIRINCA DUVARA VURDUM"

Kaza maddi hasar ile atlatılırken, olay anını aktaran sürücü İlker Tabana, "Burada viraj olduğu için hızımız çok yoktu. Önüme 2 tane köpek çıktı. Onlara zarar vermemek adına direksiyonu kırınca duvara vurdum. Olay bu şekilde meydana geldi. Kaza maddi hasarlı olarak çıktı. Ben de yara almadım" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Düzce
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