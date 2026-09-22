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Kuzey Kore’den yeni füze hamlesi! Kim Jong-un: “Düşmanda kalıcı baş ağrısı yaratacak”

Pyongyang, Kim Jong-un’un izlediği testte yeni bir silahı başarıyla denediğini duyurdu. Türü açıklanmasa da füzenin hipersonik olabileceği değerlendiriliyor. Kim, bu teknolojinin düşmanlarına “geçmeyen baş ağrısı” yaşatacağını söyledi.

Kuzey Kore’den yeni füze hamlesi! Kim Jong-un: “Düşmanda kalıcı baş ağrısı yaratacak”
Mehmet Hazar Gönüllü

Kuzey Kore devlet ajansı KCNA, testin pazar günü yapıldığını salı günü duyurdu. Kim Jong Un, denemenin askeri teknolojide ilerleme sağladığını ve ülkenin savaşa hazırlığı açısından önem taşıdığını belirtti.

Kuzey Kore’den yeni füze hamlesi! Kim Jong-un: “Düşmanda kalıcı baş ağrısı yaratacak” 1

Yeni silahın düşmanlara “çok sert ve kaçınılmaz bir darbe” indireceğini de öne sürdü.

KIZIYLA BİRLİKTE İNCELEDİ

Yayımlanan görüntülerde Kim’in kızı Kim Ju Ae ile birlikte, üzerinde “Hwasongpho-11-ma-1” uçuş rotasının yer aldığı ekranı incelediği görüldü.

Kuzey Kore’den yeni füze hamlesi! Kim Jong-un: “Düşmanda kalıcı baş ağrısı yaratacak” 2

HİPERSONİK FÜZE OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Reuters’ın aktardığı NK News değerlendirmesine göre görüntülerdeki füze, hipersonik süzülme aracı taşıyan geliştirilmiş bir model olabilir. Bu araçlar uçuş sırasında manevra yaparak hava savunma sistemlerinden kaçabiliyor.

Kuzey Kore’den yeni füze hamlesi! Kim Jong-un: “Düşmanda kalıcı baş ağrısı yaratacak” 3

GÜNEY KORE FÜZE FIRLATMIŞTI

Güney Kore ordusu pazar günü Kuzey Kore’nin doğu kıyısından iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıklamıştı. Deneme, Pyongyang’ın ABD’yi askeri tatbikatlarla Kore Yarımadası’ndaki gerilimi yükseltmekle suçlamasından günler sonra geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kim Jong-un füze
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