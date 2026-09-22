Çorum’da ağıl yangını! Onlarca küçükbaş hayvan telef oldu

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Melikgazi bağları mevkiinde bulunan bir ağılda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş.’ye ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden A.Ş. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olan ağılda bulunan yaklaşık 100 küçükbaş hayvan telef olurken, yaralı olarak kurtarılan 20 civarındaki küçükbaş hayvan ise kesilmek üzere mezbaha gönderildi. Telef olan hayvanların, belediyeye ait iş makineleriyle kazılan çukura gömüldüğü öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır