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Yozgat’taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Yozgat’taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 54 parça halinde 612 kullanımlık sentetik kannabinoid, 12 bin 500 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen para ele geçirildi. Şüphelilerden A.İ. tutuklanırken, B.A., T.A. ve H.M. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçu kapsamında işlem yapıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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