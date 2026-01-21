Köpek dövüştüren şahıslara jandarmadan dronlu baskın

Edinilen bilgilere göre, olay Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Baştepe köyünde organize halde yasa dışı köpek dövüşü yapıldığını tespit etti. Ardından harekete geçen ekipler, şahısları dronla tespit ederek köpek dövüştürdükleri yerde gözaltına aldı. Yakalanan şahısların 2’sinin köpek sahibi 12’sinin ise seyirci olmak üzere toplam 14 kişi olduğu belirtildi. Dövüş alanında yakalanan köpekler ise koruma altına alınarak belediye barınağına teslim edildi.

Kaynak: İHA