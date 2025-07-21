Kediler ve köpekler evcil olarak bakılan, evde birlikte yaşanabilen hayvanlardan oldukları için insanlar onlarla iletişim kurmak ve bazı insan davranışlarını onlarda da görmek isteyebilirler. Ancak kedilerin de köpeklerin de kendilerine has, kendilerini ifade etme biçimleri bulunur. Çeşitli hareketler, tavırlar, bakışlar gibi farklı durumların her biri aslında iletişim kurmalarının bir yoludur. Özelikle köpekler mahzun bakışlarının altında çok fazla anlam taşımaları ile bilinir.
Köpeklerin davranışlarını doğru şekilde yorumlamak insanların köpekler ile olan bağlarını güçlendirir ve onlarla doğru şekilde iletişim kurmasını sağlayabilir. Bu yüzden köpeklerin tavır ve davranışlarını anlamak, onları doğru değerlendirecek bilgiye sahip olmak gerekli ve önemli kabul edilir. Onları daha iyi anlamak ve onlarla sağlıklı güçlü bir bağ kurabilmek için kulaktan dolma genel geçer bilgilere değil, bu konuda çalışmalar yapan uzmanların önerilerine kulak verilmesi gerekir.
Köpekler kuyruklarını neden sallar?
Köpekler bedenlerindeki çeşitli uzuvları kullanarak insanlarla ya da diğer hayvanlar ile bağ ve iletişim kurarlar. Kulaklarından gözlerine birçok uzuvları ile bir şeyler anlatmaya çalışırlar. Bu çabalarının görülmesi ve yaptıklarının doğru olarak değerlendirilmesi isteklerine ve gereksinimlerine doğru karşılık verebilmek ve onlarla sağlıklı bir bağ kurabilmek adına son derece önemlidir.
Vücut dillerini daha iyi anlayabilmek için köpeklerin bedenlerindeki farklı kısımlara dikkat edilmesi gerekir. Genel vücut duruşları ile, kulakları ile, kuyrukları ile ve anlam dolu bakışları ile köpekler karşılarındaki insana çok şey anlatmaya çalışıyor olabilirler. Örnek bazı davranışlar ve tespit edilmiş anlamları şunlardır:
- Köpeklerin kulaklarını dik tutmaları merak içinde olduklarını ve odaklanarak duruma ilgi duyduklarını ifade eder. Kulakları dik duran köpekler o anda bir şeye dikkat kesilmiş ve bir şeye odaklanmış olabilirler. Dikkat ettikleri o durum ise ilgilerini çekmiştir.
- Eğer köpeklerin kulakları yatık duruyorsa rahatsız, korku içinde ya da tedirgin hissediyorlar anlamına gelir. Bu duruş ile karşı tarafa itaat ettiklerini ispat etmek istiyor olabilirler. Eğer köpek bu durumda ise ona naif ve nazik bir şekilde yaklaşmak ve hafif bir ses tonu ile konuşmak gerekir.
- Gözleri ile de çok şey anlatabilen köpekler eğer karşılarındaki insan ile göz teması kuruyorlarsa bu güvende hissettikleri, ona odaklandıkları anlamına gelebilir. Aynı zamanda meydan okuma anlamı da taşıyan bu hareket eğer köpek yabancı bir köpekse göz teması kurulmaması gerektiği anlamındadır. Çünkü köpek bu sayede tehdit altında olduğunu düşünmeyi bırakabilir. Köpekler gözlerini kaçırıyor ya da gözlerini sürekli olarak kırpıyorlarsa bu durum sakinleşme çabası içinde oldukları anlamına gelmektedir. Çok gergin ve stresli oldukları durumlarda ve ortamlarda köpekler rahatlamaya çalışırken gözlerini kırparlar ve ortamdaki canlılarla göz teması kurmaktan kaçınırlar.
- Köpekler en çeşitli mesajları kuyrukları ile verirler. Kuyruklarını sallayan bir köpeğin mutluluk ve heyecan içinde olduğu kabul edilir. Mutlu bir köpek sürekli olarak kuyruğunu sallar ve bu durum ya sevdiği bir oyuncağı ya da sevdiği birini gördüğü şeklinde yorumlanabilir. Bir köpek kuyruğunu sürekli olarak ve hızlı hızlı sallıyorsa sallarken baktığı kişiyi oyuna çağırıyor olabilir. Bunu gören kişinin köpek ile etkileşime geçmesi onunla oyun oynaması gerekebilir.
- Bir köpek kuyruğunu sallamıyor aksine kuyruğunu arka bacakları arasına alıyorsa kaygılı ve korku dolu bir durumda olduğu anlamına gelir. Bu tür bir durumda köpek sakinleştirilmeli ve ona güvende olduğu hissettirilmelidir.