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  4. Köpeklerden kaçarken kaza yaptı; motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı

Köpeklerden kaçarken kaza yaptı; motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı

27.03.2025 13:48
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Ordu'da sokak köpeklerinden kaçan sürücünün trafiğe kapalı caddede kontrolünü yitirdiği motosiklet, yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

Köpeklerden kaçarken kaza yaptı; motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı

Kaza, 23 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Altınordu ilçesi Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Enes A. yönetimindeki motosiklet, trafiğe kapalı caddeye girdi. İddiaya göre sokak köpeklerinin kovalaması ile aracın kontrolünü kaybeden Enes A.'nın kullandığı motosiklet, caddede yürüyen Ercan Uzunlar'a (61) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile Uzunlar yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzunlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne, motosiklet sürücüsü ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu kaza
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