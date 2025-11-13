HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Köpekleri tüfekle vuran şahıs tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yavru köpekleri tüfekle vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Köpekleri tüfekle vuran şahıs tutuklandı

Dün, sabah saatlerinde Gümüşlük Mahallesi 5056 Sokak'taki boş bir arazide yaşanan olayda İ.A. adlı şahıs, tüfekle köpeklere ateş etti. Arazide mahalle sakinlerince bakılan anne ve 4 yavru köpekten 2 yavru yaralandı.

ANNE KÖPEK VE İKİ YAVRUSUNU YARALAYAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Silah sesini duyan mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında şahsı elinde tüfekle bölgeden uzaklaşırken gördü. Mahallelinin yardımına koştuğu köpeklerden biri telef oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

13 Kasım 2025
13 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladıEşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı
Baba ve oğlu sokak ortasında öldürüldüBaba ve oğlu sokak ortasında öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Muğla köpek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.