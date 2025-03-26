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  4. Köpeklerin kovaladığı motokuryenin motosikletinin devrildiği kaza kameraya anbean yansıdı

Köpeklerin kovaladığı motokuryenin motosikletinin devrildiği kaza kameraya anbean yansıdı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.03.2025 14:47
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Edirne’nin Keşan ilçesinde motokurye M.Y. (19) motosikletinin devrilmesiyle yaralandı. Sokak köpekleri tarafından kovalandığını söyleyen M.Y’nin, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeklerin kovaladığı motokuryenin motosikletinin devrildiği kaza kameraya anbean yansıdı

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyas Bey Caddesi’nde meydana geldi. M.Y.’nin kontrolünü yitirdiği 22 DK 073 plakalı motosiklet devrildi. M.Y. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KÖPEKLER KOVALAYINCA KONTROLÜ KAYBETMİŞ

M.Y., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Y., kendisini köpeklerin kovaladığını, bu sırada motosikletin kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin polis inceleme başlattı.

KOPEKLERIN-KOVALADIGI-MOTOKURYENIN-MOTOS_629050_186353

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaza moto kurye
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