HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Köprü ayağına çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki köprü ayağına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Köprü ayağına çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Kaza, Yenişehir Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezine seyir halinde olan sürücü ismi öğrenilemeyen 41 EF 726 plakalı otomobil yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, önce sağ refüje çıktı, ardından beton köprü ayağına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ve yolcu ağır yaralandı.

Köprü ayağına çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı 1

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne, yolcu ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede aksayan trafik kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Köprü ayağına çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı 2

"ARACIN İÇİNDEN KADINI BEN ÇIKARDIM"

Kazayı görüp 112'yi aradığını ve aynı zamanda araç içerisinde yolcu konumunda bulunan kadını sıkıştığı yerden çıkardığını söyleyen Mehmet İnci isimli vatandaş, "Araba buradan geçerken hakimiyetini kaybedip köprüye çarptı, görünce hemen 112'yi aradım. Aracın içinden kadını ben çıkardım, diğer erkeği ise itfaiye ekipleri çıkardı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitlis’te trafik kazası: 6’sı çocuk 14 kişi yaralandıBitlis’te trafik kazası: 6’sı çocuk 14 kişi yaralandı
Şehit Bedirhan bebeğin babasını darbettilerŞehit Bedirhan bebeğin babasını darbettiler

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

Komşu ülkeler arasında savaş! F-16'larla vurdular: Ölü sayısı arttı

Komşu ülkeler arasında savaş! F-16'larla vurdular: Ölü sayısı arttı

Beşiktaş'a Arda Turan'dan kötü sürpriz!

Beşiktaş'a Arda Turan'dan kötü sürpriz!

Macron duyurdu! Fransa, Filistin Devleti'ni tanıyacak

Macron duyurdu! Fransa, Filistin Devleti'ni tanıyacak

Miçotakis: "Türkiye'ye Eurofighter satışı engellenemez"

Miçotakis: "Türkiye'ye Eurofighter satışı engellenemez"

Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Sanık sayısı 4'e çıktı

Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Sanık sayısı 4'e çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.