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  4. Köprü çıkışı alevler içinde kaldı! Yanan tırı söndürmeye itfaiye ekipleri koştu...

Köprü çıkışı alevler içinde kaldı! Yanan tırı söndürmeye itfaiye ekipleri koştu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.02.2025 13:16
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Sarıyer'de korkutan yangın. Yavuz Sultan Selim köprü çıkışında plastik ham madde yüklü TIR alev alev yandı. Duman gökyüzünü siyaha bürüdü. O sırada aracıyla köprüden geçenler zor anlar yaşadı.

Köprü çıkışı alevler içinde kaldı! Yanan tırı söndürmeye itfaiye ekipleri koştu...

Yangın, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultam Selim köprü çıkışı Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında çıktı.

ISTANBUL---YAVUZ-SULTAN-SELIM-KOPRUSU-CI_553671_164079

Edinilen bilgiye göre, boncuk polyester plastik ham madde yüklü TIR henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. TIR'dan alevlerin yükseldiğini gören şoför aracı emniyet şeridine çekti. Kısa sürede büyüyen alevler tüm TIR'ı sardı.

ISTANBUL---YAVUZ-SULTAN-SELIM-KOPRUSU-CI_553673_164079

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sarıyer ve Beykoz'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

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Yangın nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. TIR kullanılamaz hale geldi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sultan Selim yangın Tır alev
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