Köprü demirleri araca saplandı: 1 yaralı

Adıyaman’da kontrolden çıkarak savrulan hafif ticari araca köprü demirleri saplandı, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.D. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman’ın Besni ilçesindeki Tepecik Köprüsü’nün demir bariyerlerine çarptı.

Araca saplanan demirlerin köprüden düşmesini engellerken araç sürücüsü E.D. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

