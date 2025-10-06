HABER

Köprüde arıza yapan kamyonet trafiği felç etti

Bilecik’te Hamsu Köprüsü üzerinde arızalanan kamyonet trafiği durma noktasına getirdi.Bilecik’te geçtiğimiz Ağustos ayında ’Depreme Dayanıksız’ olduğu için yıkımına başlanılan ve 90 gün sonra tamamlanması planlanan Hamsu Köprüsü’nün eski kısmında çalışmalar devam ediyor.

Bilecik’te geçtiğimiz Ağustos ayında ’Depreme Dayanıksız’ olduğu için yıkımına başlanılan ve 90 gün sonra tamamlanması planlanan Hamsu Köprüsü’nün eski kısmında çalışmalar devam ediyor. Trafik eski köprü yanına daha önceden yapılan yeni köprüden kontrollü bir şekilde tek gidiş tek geliş olmak üzere verilirken, Çarlı istikametine uzun kuyruklar oluştu. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede bir de dorsesinde forklift taşıyan kamyonet arıza yapınca trafik kilitlenme noktası geldi. Arıza yapan araç başka bir çekili ile çekilirken, daha sonra trafik bir nebze olsun rahatladı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
