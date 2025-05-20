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Köprüden balıklama yola atladı... İstanbul'da akılalmaz görüntü! Feci şekilde can verdi

İstanbul’da kaydedilen bir görüntü görenleri dehşete düşürdü. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen ve halüsinasyon görmüş olabileceği belirtilen bir genç Maltepe'de bulunan köprüden anayola balıklama atlayarak hayatını kaybetti.

Köprüden balıklama yola atladı... İstanbul'da akılalmaz görüntü! Feci şekilde can verdi
Devrim Karadağ

Son dönemde yaşanan akılalmaz olaylara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da kaydedilen görüntüler dehşete düşürürken, sosyal medyada hızla yayılan korkunç olay ortalığı ayağa kaldırdı.

HALÜSİNASYON MU GÖRDÜ?

Uyuşturucu madde etkisinin altında olduğu iddia edilen ve halüsinasyon görmüş olabileceği belirtilen bir genç köprüde yürürken birden kendinden geçti.

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KÖPRÜDEN BALIKLAMA YOLA ATLADI

Ekol TV'deki habere göre; uyuşturucunun etkisi altındaki genç, bir an bile tereddüt etmeden köprünün bariyerinden geçti ve balıklama bir şekilde anayola atladı.

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DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA

Yola balıklama atlayan gencin feci şekilde can verdiği belirtilirken, o anlar saniye saniye saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Korkunç olayın nedeni ise henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar İstanbul
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