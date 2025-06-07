Koreli yayıncıyı canlı yayında taciz etmişti! O sapığın pişkin ifadesi ortaya çıktı: "Elim değişmiş olabilir..."

Kadıköy'de iğrenç bir taciz vakası yaşanmıştı. Sapık bir adam o sırada canlı yayında olan ve binlerce kişi tarafından izlenen Güney Koreli yayıncıyı hem sözlü hem de fiziki olarak taciz etmişti. Dün gözaltına alınan sapığın ifadesi ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Koreli yayıncı Mhyochi, Kadıköy'de canlı yayında olduğu sırada yanına yaşlı bir adam geldi. Yaşlı adam Koreli yayıncıya önce sözlü tacizde bulundu ardından ise kalçasına dokundu.

Sözlü taciz sırasında sapığın ne istediğini anlayamayan Koreli yayıncı, taciz fiziki bir boyut alınca sapıktan uzaklaşmaya çalıştı.

Ancak sapık adam dakikalarda yayıncıyı takip etti. O anlarda binlerce kişinin izlediği canlı yayını açık olan Koreli Mhyochi ağlamaya başladı. Mhyochi son çare olarak bölgeden koşarak uzaklaştı.

TUTUKLANDI

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun edindiği bilgilere göre, Koreli turist yayıncıyı taciz eden 71 yaşındaki sapkın şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Sapık adamın ifadesinde “Taciz kastım yoktu, elim değmiş olabilir" dediği ortaya çıktı.