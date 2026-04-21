Körfez'de petrol sızıntısı! 100 milyon insan tehlikede

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaşta insan sağlığını tehlikeye atan bir gelişme yaşandı. Savaş sırasında karşılıklı yapılan saldırılar sonucu Basra Körfezi'nde petrol sızıntıları yaşandı. Uydu görüntüleri ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. 100 milyon insanın risk altında olduğu aktarıldı.

Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş Orta Doğu'yu kaosa sürüklemişti. Her gün onlarca füzenin havalandığı savaşta taraflar petrol tesislerine ve gemilere de saldırılar düzenledi.

KÖRFEZ'DEKİ PETROL SIZINTILARI UZAYDAN BİLE GÖRÜLDÜ

Savaşta kritik olarak nitelendirilen bu hamleler ise büyük bir tehlikeyi beraberinde getirdi. Basra Körfezi'nde uzaydan dahi görülebilen büyük çaplı petrol sızıntıları oldu.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-1 uydusunun yakaladığı görüntüler, bölgedeki tahribatın boyutlarını ve ekosisteme verilen zararı gözler önüne serdi.

8 KİLOMETREYİ AŞAN PETROL SIZINTISI

7 Nisan tarihli bir uydu görüntüsü, İran'ın Keşm Adası yakınlarında Hürmüz Boğazı'nda sekiz kilometreyi aşan petrol sızıntısı olduğunu gözler önüne serdi. CNN International'a konuşan Greenpeace yetkililerine göre İran'a ait bir tanker de 28 Şubat'ta ABD güçlerinin saldırısına uğramasının ardından aynı bölgede sızıntı yaptı.

LAVAN ADASI'NDA DA CİDDİ SIZINTI OLDU

Lavan Adası da bu noktada kritik bir öneme sahip. İran devlet medyasına göre ada yakınlarındaki petrol tesisine düzenlenen saldırı sonrası bölgede ciddi sızıntı meydana geldi.

100 MİLYON İNSAN RİSK ALTINDA

Bölgede yaklaşık 100 milyon insanın temiz su ihtiyacını karşılayan tuzdan arındırma tesislerinin filtreleme sistemleri de petrol kirliliğinden dolayı zarar görebilir.

