Körfez ülkelerindeki Türk büyükelçiliklerinden vatandaşlara güvenlik uyarısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan’da görev yapan Türkiye büyükelçilikleri, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde vatandaşlarına yönelik güvenlik ve teyakkuz çağrısında bulundu.

Türkiye Abu Dabi Büyükelçiliği tarafından yapılan duyuruda, BAE’de ikamet eden Türk vatandaşlarının gelişmeleri yakından takip etmeleri istendi. Açıklamada, Büyükelçilik tarafından yapılacak bilgilendirmeler ile BAE makamlarınca yayımlanan resmi açıklamaların izlenmesinin önem taşıdığı belirtildi.

Türkiye Doha Büyükelçiliği de Katar’daki Türk vatandaşlarına yönelik açıklamasında, bölgedeki gelişmelerin ilgili makamlarca yakından takip edildiğini bildirdi. Vatandaşlara, Katar makamlarının açıklamaları ile Büyükelçiliğin resmi hesaplarını takip etmeleri tavsiye edildi.

Türkiye Manama Büyükelçiliği ise Bahreyn’de ikamet eden Türk vatandaşlarına yönelik duyurusunda, mevcut güvenlik durumu çerçevesinde Büyükelçilik tarafından yapılacak açıklamalar ile Bahreyn makamlarının resmi bilgilendirmelerinin kesintisiz şekilde takip edilmesi gerektiğini belirtti. Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan güvenlik tedbirleri ve resmi yönlendirmelere eksiksiz riayet edilmesi çağrısında bulunuldu.

Türkiye Riyad Büyükelçiliği de Suudi Arabistan’daki Türk vatandaşlarına yönelik açıklamasında, halihazırda ülkede olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi. Bununla birlikte vatandaşların gelişmeleri yakından takip etmeleri, dikkatli olmaları ve Suudi makamlarınca yerel düzeyde açıklanabilecek ilave tedbirlere riayet etmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada, Büyükelçiliğin olağan mesaisine devam ettiği ve konsolosluk şubesinin faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi. Ancak yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak hava ulaşımında gecikme ve iptallerin söz konusu olabileceği belirtilerek, vatandaşların seyahat planlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip etmeleri ve bireysel bazda gerekli tedbirleri almalarının yararlı olacağı ifade edildi.

Büyükelçilikler, vatandaşların resmi makamların açıklamalarını esas almaları ve gelişmeleri yakından izlemeleri gerektiğini vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

