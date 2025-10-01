HABER

Körfezli öğrenciler projelerini "Bilim Şenliği"nde sergiledi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde öğrenciler, düzenlenen "Bilim Şenliği"nde projelerini sergiledi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde TÜBİTAK’ın "4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı" kapsamında "Körfez’de Bilim Şenliği" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde TÜBİTAK’ın "4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı" kapsamında "Körfez’de Bilim Şenliği" düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Stantları gezerek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi alan Söğüt, fen bilimleri, biyokimya, yenilenebilir enerji ve çevre dostu teknoloji gibi alanlardaki projeleri inceledi. Söğüt, yaptığı konuşmada sergilenen her projenin geleceğe umutla bakmalarını sağladığını söyledi. Gençlerin bilime olan ilgisinin yarının bilim insanlarının yetiştiğini gösterdiğini belirten Söğüt, "Bilim Şenliği’nde sergilenen her bir proje geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilime olan ilgisi, yarının bilim insanlarının yetiştiğini bizlere gösteriyor. Körfez Belediyesi olarak her zaman eğitimin, bilimin ve gençlerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK’ın 4007 programının bilimin toplumla buluşması açısından önemine dikkat çeken Söğüt, "Bu projeler sayesinde bireylerin bilimsel ve eleştirel düşünme becerileri gelişiyor, bilim kültürü toplumun her kesimine yayılıyor. 4007 kodu, TÜBİTAK’ın Bilim ve Toplum başlığını ifade eden önemli destek programlarından biridir. Bu kapsamda düzenlenen Körfez’deki etkinlik, bilimin yaygınlaşması adına çok değerli bir adımdır" diye konuştu.

